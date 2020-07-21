Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com". В источнике