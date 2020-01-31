НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВФЛА хотят исключить из World AthleticsОКР и Минспорта рекомендовали руководству ВФЛА подать в отставкуМинспорт получил справку о присутствии Чегина на сборах команды в СочиAIU потребовал полностью исключить Россию из мировой легкой атлетикиЛегкоатлетка Сидорова обрушилась с критикой на ВФЛАГлавноеЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»Смолов обратился к фанатам «Сельты» на английскомСоболев забил первый гол на тренировке «Спартака»Джан стал игроком дортмундской «Боруссии»Ковальчук раскрыл причину своей результативности в «Монреале»Говорит МоскваМинистр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентнымГЛАС.RU518Телеканал Санкт-Петербург0:44Вести.Ru4:04РЕН ТВ3:49Москва 240:25Piter.tv0:46Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.В источнике Комментировать13Подробнее о событии В РУСАДА назвали приостановку аккредитации ВФЛА здравым решениемSport24.ru 13:15 Ласицкене поддержала решение Министерства спорта приостановить аккредитацию ВФЛАСпорт-Экспресс 09:40ВФЛА не считает себя виновной в отсутствии согласованной антидопинговой дорожной картыТАСС Спорт 15:14рекламаЕщё по темеВФЛА хотят исключить из World AthleticsОКР и Минспорта рекомендовали руководству ВФЛА подать в отставкуМинспорт получил справку о присутствии Чегина на сборах команды в СочиAIU потребовал полностью исключить Россию из мировой легкой атлетикиЛегкоатлетка Сидорова обрушилась с критикой на ВФЛАГлавноеЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»Смолов обратился к фанатам «Сельты» на английскомСоболев забил первый гол на тренировке «Спартака»Джан стал игроком дортмундской «Боруссии»Ковальчук раскрыл причину своей результативности в «Монреале»Новости