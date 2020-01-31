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Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
ГЛАС.RU
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Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.В источнике
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В РУСАДА назвали приостановку аккредитации ВФЛА здравым решением

Sport24.ru 13:15 
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Ласицкене поддержала решение Министерства спорта приостановить аккредитацию ВФЛА

Спорт-Экспресс 09:40
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