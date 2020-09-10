НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВсе на матч: РФС заключил соглашение о развитии футбола в ТатарстанеПрезидент РФС Дюков: «Суперкубок УЕФА в 2023 году, без сомнений, пройдет в Казани»В Нижнекамске глава Татарстана посетил футбольный манеж «Чулман Арена»Слуцкий: белой завистью завидую детям из ТатарстанаГлавноеТренер «Тампы» оценил вклад Кучерова и Василевского в победу командыГазизов опроверг интерес «Спартака» к КузяевуРоднина осудила поведение ЗагитовойФеттель подписал контракт с командой «Астон Мартин»Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с ВенгриейНовый ВекМинниханов открыл пять спортивных объектов в ТатарстанеТатар-информ8Татар-информInkazanРеальное времяTatCenterНовый ВекКазанский репортерСпорт БИЗНЕС OnlineKazanfirst.ruСегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Рустам Минниханов, Олег Матыцин и Ильсур Метшин приняли участие в открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в КазаниМэрия г. Казани 05:10Матыцин: футбольный манеж в Казани построен, чтобы дарить детям радостьРИА Новости 07:00Рустам Минниханов торжественно открыл в Татарстане четыре футбольных манежаKazanfirst.ru 04:50рекламаЕщё по темеВсе на матч: РФС заключил соглашение о развитии футбола в ТатарстанеПрезидент РФС Дюков: «Суперкубок УЕФА в 2023 году, без сомнений, пройдет в Казани»В Нижнекамске глава Татарстана посетил футбольный манеж «Чулман Арена»Слуцкий: белой завистью завидую детям из ТатарстанаГлавноеТренер «Тампы» оценил вклад Кучерова и Василевского в победу командыГазизов опроверг интерес «Спартака» к КузяевуРоднина осудила поведение ЗагитовойФеттель подписал контракт с командой «Астон Мартин»Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с ВенгриейНовости