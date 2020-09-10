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Минниханов открыл пять спортивных объектов в Татарстане
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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.В источнике
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Подробнее о событии
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Рустам Минниханов, Олег Матыцин и Ильсур Метшин приняли участие в открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани

Мэрия г. Казани 05:10
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Матыцин: футбольный манеж в Казани построен, чтобы дарить детям радость

РИА Новости 07:00
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Рустам Минниханов торжественно открыл в Татарстане четыре футбольных манежа

Kazanfirst.ru 04:50
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