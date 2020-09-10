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Минниханов открыл пять спортивных объектов в Татарстане
Татар-информ
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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.В источнике
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Матыцин и Дюков приняли участие в церемонии открытия футбольно-регбийного манежа в Казани

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