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Минниханов поручил начать подготовку к Суперкубку УЕФА
Татар-информ
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Напомним, что сегодня стало известно, что Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году.В источнике
Подробнее о событии
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Казань уже готовится к Суперкубку УЕФА 2023 года

Красная весна вчера в 11:53 
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Минниханов поручил начать подготовку к матчу на Суперкубок УЕФА

Московский Комсомолец вчера в 10:54
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Минниханов дал поручение начать подготовку к матчу за Суперкубок УЕФА

Татар-информ вчера в 10:12
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