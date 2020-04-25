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«Минск» обыграл в Мозыре «Славию»
TUT.BY
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В белорусской высшей лиге Славия из Мозыря на своем поле уступила ФК Минск со счетом 1:3. По ходу встречи гости вели 2:0. На 30-й минуте отличился Роман Грибовский, а на 46-й Ярослав Яроцкий.В источнике
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«Минск» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии, прервав серию из трех поражений

Sport24.ru 10:22 
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«Минск» с российским вратарем Леоновым обыграл «Славию»

Спорт-Экспресс 10:03
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«Минск» в гостях обыграл «Славию», прервав серию из трех поражений подряд

Metaratings 09:50
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