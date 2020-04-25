«Минск» обыграл в Мозыре «Славию»

В белорусской высшей лиге Славия из Мозыря на своем поле уступила ФК Минск со счетом 1:3. По ходу встречи гости вели 2:0. На 30-й минуте отличился Роман Грибовский, а на 46-й Ярослав Яроцкий.