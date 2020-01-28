Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" уступили петербургскому СКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и лишились шансов выйти в плей-офф.