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Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
iReactor
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По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.В источнике
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Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА

Чемпионат 05:05
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❌Минспорта приостановило госаккредитацию ВФЛА до марта 2020 года

Sports.ru 04:07
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Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС Спорт 04:05
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