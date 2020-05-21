Минспорта поддержало решение РФС о возобновлении РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин выступил с заявлением по поводу возобновления сезона-2019/20 РПЛ. 15 мая исполком РФС принял решение о рестарте сезона в чемпионате России с 21 июня 2020 года. Сезон в ФНЛ и ПФЛ был завершен досрочно.В источнике Министерство спорта РФ поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики, но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности.