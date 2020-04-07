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Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
Комсомольская правда
  • Мой Брянск0:49
Под подозрение попал экс-президент ФИФА Джек Уорнер. В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.В источнике
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С чего всё начиналось
Членам исполкома ФИФА были выплачены взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.
LiveSport.ru 6 апреля в 18:22
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