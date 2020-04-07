Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США

Под подозрение попал экс-президент ФИФА Джек Уорнер. В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.