Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
Под подозрение попал экс-президент ФИФА Джек Уорнер. В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.В источнике
С чего всё начиналось
Членам исполкома ФИФА были выплачены взятки, чтобы те проголосовали за Россию и Катар при выборе страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 года, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.
Бомбардир.ру вчера в 10:15