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Минздрав Италии призвал приостановить Серию А из-за коронавируса
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Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа предложила приостановить Серию А из-за вспышки коронавируса в «Дженоа».В источнике
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Чемпионат Италии могут приостановить из-за коронавируса

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