Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая
Андрей Павелко, занимающий должность президента Украинской ассоциации футбола, на своем Facebook-аккаунте заявил о разрешении со стороны Министерства здравоохранения Украины возобновить проведение футбольных встреч с 30 мая.В источнике Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.