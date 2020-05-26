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Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая
УНИАН
  • РЕН ТВ0:29
Андрей Павелко, занимающий должность президента Украинской ассоциации футбола, на своем Facebook-аккаунте заявил о разрешении со стороны Министерства здравоохранения Украины возобновить проведение футбольных встреч с 30 мая.В источнике
Андрей Павелко
украинский политик
Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.
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