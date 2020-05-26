Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая

Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи с 30 мая, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Чемпионат Украины был прерван после 23 туров из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести еще девять туров.