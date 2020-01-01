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Миралем Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
«Барселона» сообщила, что Миралем Пьянич прибыл в расположение клуба. Переход боснийца на «Камп Ноу» был оформлен ещё 29 июня. «Ювентус» получит за него 60 млн. евро.В источнике
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Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»

Матч ТВ 18:46
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Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»

Sportbox.RU 18:46
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Пьянич прибыл в расположение «Барселоны» (фото)

Советский спорт 18:19
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