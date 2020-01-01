Миралем Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»

«Барселона» сообщила, что Миралем Пьянич прибыл в расположение клуба. Переход боснийца на «Камп Ноу» был оформлен ещё 29 июня. «Ювентус» получит за него 60 млн. евро.