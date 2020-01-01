НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Миранчук хочет получать не менее 2 млн евро в год в Серии А
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Общественная служба новостей
  • Газета.Ru
  • RT на русском
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
Хавбеком красно-зеленых интересуется «Милан», «Аталанта», «Лацио» и «Фиорентина». 24-летний Алексей сам хочет играть в Серии А и требует четырехлетний договор с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2021 года.В источнике
9
С чего всё начиналось
alt

Стали известны клубы, претендующие на звезду «Локомотива» Миранчука, и его зарплата в Италии

По данным «СЭ», на текущий момент на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют команды серии А «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». 24-летний футболист хотел бы получить контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами.
Спорт-Экспресс 11:30
Подробнее о событии
alt

«СЭ»: На Алексея Миранчука претендуют еще три клуба Серии А, помимо «Милана»

Матч ТВ 12:42
alt

«СЭ»: На Алексея Миранчука претендуют еще три клуба Серии А, помимо «Милана»

Sportbox.RU 12:42
alt

Алексей Миранчук хочет получать в Италии не менее 2 млн евро в год. Есть интерес от «Лацио» и «Аталанты»

Sports.ru 12:29
реклама
Главное
Новости