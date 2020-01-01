Миранчук хочет получать не менее 2 млн евро в год в Серии А
Хавбеком красно-зеленых интересуется «Милан», «Аталанта», «Лацио» и «Фиорентина». 24-летний Алексей сам хочет играть в Серии А и требует четырехлетний договор с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2021 года.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», на текущий момент на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука претендуют команды серии А «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». 24-летний футболист хотел бы получить контракт на четыре года с зарплатой не менее 2 миллионов евро в год с бонусами.