Миранчук не сможет дебютировать за «Аталанту» до октября из-за травмы

Дебют футболиста Алексея Миранчука в итальянском клубе "Аталанта" откладывается до середины октября. 24-летний Миранчук получил травму в матче за свой бывший клуб, "Локомотив". Повреждение задней поверхности бедра оказалось серьёзнее, чем предполагалось ранее. В источнике