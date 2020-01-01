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Миранчук не сможет дебютировать за «Аталанту» до октября из-за травмы
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Дебют Алексея в Серии А может состояться ближе к середине октября — либо в матче с «Наполи» (18 октября), либо с «Сампдорией» (25 октября).Сегодня, 4 сентября, "Аталанта" должна официально презентовать Миранчука.В источнике
С чего всё начиналось
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Миранчук не сможет дебютировать за «Аталанту» до октября из-за травмы

Как стало известно Metaratings.ru, травма полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально. Из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра российский новичок клуба из Бергамо не сможет дебютировать в Серии А в сентябре.
Metaratings 03:17
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Дебют Миранчука за «Аталанту» отложен до октября

Советский спорт 08:10
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Миранчук не сможет дебютировать за «Аталанту» до октября из-за травмы

Soccer.ru 07:10
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Миранчук может дебютировать за «Аталанту» в середине октября. Его травма серьезнее, чем предполагалось (Metaratings.ru)

Sports.ru 07:09
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