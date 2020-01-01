Миранчук не сможет дебютировать за «Аталанту» до октября из-за травмы
Дебют Алексея в Серии А может состояться ближе к середине октября — либо в матче с «Наполи» (18 октября), либо с «Сампдорией» (25 октября).Сегодня, 4 сентября, "Аталанта" должна официально презентовать Миранчука.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, травма полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально. Из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра российский новичок клуба из Бергамо не сможет дебютировать в Серии А в сентябре.