Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.В источнике Честно, я не хочу вмешиваться в это. У болельщиков есть свое мнение, которое они вправе высказывать. Никто им этого не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти на поле, показать хорошую игру и дать результат.РИА Новости05:30
С чего всё начиналось
Для полузащитника «Локо» этот сезон — один из самых сложных в карьере. Из-за травмы Антон пропустил почти всю Лигу чемпионов (сыграл только с «Байером» дома) и дважды выбывал прямо перед возобновлением сезона: на зимнем турнире в Катаре и в Баковке — на одной из первых тренировок после паузы в РПЛ.