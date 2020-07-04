Для полузащитника «Локо» этот сезон — один из самых сложных в карьере. Из-за травмы Антон пропустил почти всю Лигу чемпионов (сыграл только с «Байером» дома) и дважды выбывал прямо перед возобновлением сезона: на зимнем турнире в Катаре и в Баковке — на одной из первых тренировок после паузы в РПЛ.