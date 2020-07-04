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Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
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Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.В источнике
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Антон Миранчук
российский футболист
Честно, я не хочу вмешиваться в это. У болельщиков есть свое мнение, которое они вправе высказывать. Никто им этого не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти на поле, показать хорошую игру и дать результат.РИА Новости05:30
С чего всё начиналось
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Интервью Антона Миранчука: самый важный разговор с Семиным, дошираки с Джикией, требования Николича

Для полузащитника «Локо» этот сезон — один из самых сложных в карьере. Из-за травмы Антон пропустил почти всю Лигу чемпионов (сыграл только с «Байером» дома) и дважды выбывал прямо перед возобновлением сезона: на зимнем турнире в Катаре и в Баковке — на одной из первых тренировок после паузы в РПЛ.
Sport24.ru 02:30 
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Антон Миранчук объяснил, почему игроки «Локомотива» не отстояли Семина

Metaratings 05:39
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Антон Миранчук объяснил, почему игроки «Локомотива» не отстояли Семина

РИА Новости 05:30
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Антон Миранчук высказался о реакции болельщиков «Локомотива» на уход Сёмина

RT на русском 05:27
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