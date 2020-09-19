Миранчук отказался перейти в «Рубин» после разговора с Сёминым

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук мог оказаться в казанском «Рубине», однако трансфер не состоялся после разговора игрока с Юрием Сёминым. В источнике