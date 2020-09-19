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Миранчук отказался перейти в «Рубин» после разговора с Сёминым
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук мог оказаться в казанском «Рубине», однако трансфер не состоялся после разговора игрока с Юрием Сёминым.В источнике
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Миранчук рассказал, как Семин отговорил его переходить в «Рубин»

РИА Новости 08:45
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Миранчук отказался перейти в «Рубин» после разговора с Сёминым

Metaratings 07:59
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«Когда тебя любят, никуда уходить не надо». Миранчук объяснил, почему не перешел в другой российский клуб

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