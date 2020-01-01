Миранчук отклонил предложение «Аталанты» и перейдёт в «Милан»
Футболист отверг предложение "Аталанты" из-за желания играть в большом клубе. По сведениям РБК, "Милан" сделал "Локомотиву" новое предложение по Миранчуку. В скором времени оно будет рассмотрено.В источнике
С чего всё начиналось
«Милан» подготовил новое предложение «Локомотиву» по покупке игрока российской команды Алексея Миранчука. Другой итальянский клуб — «Рома» — контактировал с представителями игрока по вопросу трансфера и готовит свое предложение.