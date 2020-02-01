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Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»
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В матче кубка «Матч Премьер» с «Партизаном» полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил повреждение и не смог продолжить встречу, сообщает «Матч ТВ».В источнике
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