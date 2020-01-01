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Миранчук получит бонус в размере 2 млн евро за переход в «Аталанту»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук получит подписной бонус в размере 2 млн евро от суммы трансфера за переход из "Локомотива".В источнике
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Миранчук получил бонус в 2 млн евро за переход в «Аталанту»

BetOn 04:36
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Миранчуку полагается два млн евро из-за трансфера в «Аталанту»

Metaratings 03:59
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Источник: Алексей Миранчук получит бонус в размере 2 млн евро от перехода в «Аталанту»

Футбол России 03:14
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