Миранчук рассказал об изменениях в команде с приходом Николича

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился, что изменилось в московской команде после того, как пост главного тренера занял сербский специалист Марко Николич. Тренер возглавил столичную команду в середине мая 2020 года.