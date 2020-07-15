НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Миранчук рассказал об изменениях в команде с приходом Николича
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Нева Спорт
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился, что изменилось в московской команде после того, как пост главного тренера занял сербский специалист Марко Николич. Тренер возглавил столичную команду в середине мая 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
alt

Алексей Миранчук: чувствуется, что Николич – европейский тренер

РИА Новости вчера в 18:02
alt

Алексей Миранчук: «При Николиче больше работаем над тактикой и перемещениями»

Матч ТВ вчера в 17:59
alt

Алексей Миранчук рассказал об изменениях в «Локомотиве» при Николиче

ProstoProSport вчера в 17:59 
реклама
Главное
Новости