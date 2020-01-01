«Милан», «Рома» и «Севилья» претендуют на Миранчуков
Как сообщает "Спорт-Экспресс", братья хотят в Италию или Испанию, но испанский чемпионат им наиболее интересен. по данным источника, несколько европейских клубов продолжают проявлять интерес к Миранчукам, в их число входят "Севилья", "Рома" и "Милан".В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки по-прежнему испытывают желание попробовать свои силы за границей. Им наиболее интересен чемпионат Испании. При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам.