«Милан», «Рома» и «Севилья» претендуют на Миранчуков

Как сообщает "Спорт-Экспресс", братья хотят в Италию или Испанию, но испанский чемпионат им наиболее интересен. по данным источника, несколько европейских клубов продолжают проявлять интерес к Миранчукам, в их число входят "Севилья", "Рома" и "Милан".