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Мирча Луческу прокомментировал своё назначение в «Динамо»
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Новый тренер команды «Динамо» (Киев) Мирча Луческу высказался о своём назначении в украинский клуб.В источнике
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