Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.В источнике Французская полиция была уверена, что я получил картину Пикассо. Потому что в британской газете был материал, что спецслужбы сообщили, будто я получил ее от Путина. Они искали, есть ли у меня Пикассо. Это невероятно. Это же полный бред.
Спорт-Экспресс 22 февраля в 12:07
РИА Новости 22 февраля в 11:13
Футбол России 22 февраля в 00:08