Мишель Платини Французский футболист

Французская полиция была уверена, что я получил картину Пикассо. Потому что в британской газете был материал, что спецслужбы сообщили, будто я получил ее от Путина. Они искали, есть ли у меня Пикассо. Это невероятно. Это же полный бред.