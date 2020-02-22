НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
TUT.BY
  • TUT.BY
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Сегодня (Киев)
  • Soccernews.ru
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.В источнике
Мишель Платини
Французский футболист
Французская полиция была уверена, что я получил картину Пикассо. Потому что в британской газете был материал, что спецслужбы сообщили, будто я получил ее от Путина. Они искали, есть ли у меня Пикассо. Это невероятно. Это же полный бред.
Подробнее о событии
alt

Платини: у меня в доме искали картину, якобы подаренную Путиным

Футбол России 00:08
alt

Платини: «Полиция пыталась найти у меня картину Пикассо, которую якобы мне подарил Путин»

Soccernews.ru вчера в 17:36
alt

Полиция искала в доме Платини подарок от Путина

ProstoProSport вчера в 17:09
реклама
Главное
Новости