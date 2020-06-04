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Митрюшкин может перейти в «Локомотив»
Metaratings
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В текущем сезоне Митрюшкин сыграл шестнадцать матчей за «Сьон», в которых пропустил 24 гола. Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», за который 24-летний голкипер провёл четыре матча. «Локомотив» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.В источнике
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С чего всё начиналось
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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин может перейти в «Локомотив»

Единственное, что может смутить «Локомотив» – больное колено Митрюшкина, из-за травм которого голкипер пропустил почти 400 дней с 2017 по 2019 годы: за это время без него «Сьон» успел провести 41 матч. Митрюшкин перешел из «Спартака» в «Сьон» в феврале 2016 года за 380 тысяч евро.
Metaratings 11:11
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Митрюшкин может перейти в клуб РПЛ

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Митрюшкин может перейти в «Локомотив»

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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин может продолжить карьеру в «Локомотиве»

Sport24.ru 11:57 
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