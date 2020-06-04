Единственное, что может смутить «Локомотив» – больное колено Митрюшкина, из-за травм которого голкипер пропустил почти 400 дней с 2017 по 2019 годы: за это время без него «Сьон» успел провести 41 матч. Митрюшкин перешел из «Спартака» в «Сьон» в феврале 2016 года за 380 тысяч евро.