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Головин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»
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Россиянин Александр Головин забил мяч в товарищеском матче за "Монако". Монегаски играют против бельгийского "Серкль Брюгге".В источнике
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Александр Головин вывел «Монако» с капитанской повязкой и забил гол-красавец

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