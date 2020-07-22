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MetaratingsMetaratings
Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача
Metaratings
  • Известия1:14
По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.В источнике
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