Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача

По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.