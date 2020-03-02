Мхитарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и «Анжи»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, что мог перейти в «Спартак», а также получал предложение от «Анжи», но отклонил оба из-за желания играть в Европе.