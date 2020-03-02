НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Мхитарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и «Анжи»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Sport24.ru
  • Матч ТВ
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, что мог перейти в «Спартак», а также получал предложение от «Анжи», но отклонил оба из-за желания играть в Европе.В источнике
Подробнее о событии
alt

Мхитарян рассказал об интересе «Спартака» и сумасшедшем предложении «Анжи»

Евро-футбол.ру 07:45
alt

Отказался от денег «Анжи», конфликтовал с Моуринью, ценит Клоппа. «КраСава» с Мхитаряном

Sports.ru 07:15
alt

Мхитарян: «„Анжи“ предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

Бомбардир.ру 06:32
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости