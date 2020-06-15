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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Модрич: «„Реал“ скучает голам и характеру Роналду»
Metaratings
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  • Soccernews.ru
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«Реал» скучает по его голам и характеру. Криштиану всегда хочет побеждать.В источнике
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Модрич: «„Реалу“ не хватало голов и характера Роналду»

Sport24.ru 08:11 
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Лука Модрич: «Реалу» не хватает голов Роналду

Советский спорт 07:32
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Модрич рассказал, что в «Реале» скучают по характеру и голам Роналду

Metaratings 07:28
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