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Газета.RuГазета.Ru
Модрич планирует остаться в «Реале» до конца контракта
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Игрок мадридского "Реала" Лука Модрич планирует остаться в мадридском "Реале" до конца контракта, сообщает AS.В источнике
Подробнее о событии
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Модрич отработает свой контракт в «Реале» до конца

Sport24.ru 06:39 
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Модрич решил остаться в «Реале» до конца контракта

Sports.ru 05:59
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СМИ: Модрич останется в «Реале» до 2021 года

Sportbox.RU 05:30
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