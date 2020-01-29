Молчание Кокорина удивило Уткина
Спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина удивило молчание бомбардира питерского «Зенита» Александра Кокорина, которого руководство клуба отправило во второй состав команды.В источнике Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который на самом деле ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик.
Василий Уткин
Российский журналист