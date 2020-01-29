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Молчание Кокорина удивило Уткина
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Спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина удивило молчание бомбардира питерского «Зенита» Александра Кокорина, которого руководство клуба отправило во второй состав команды.В источнике
Василий Уткин
Российский журналист
Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который на самом деле ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал. Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик.
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Молчание Кокорина удивило Уткина

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