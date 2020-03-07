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Молодежка «Крыльев Советов» на выезде победила «Рубин»
КП - Самара
  • КП - Самара
  • НИА Самара
  • Самара-ГИС
В субботу, 7 марта, молодежная команда самарских "Крыльев Советов" в Казани встречалась с резервистами "Рубина".В источнике
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Молодежный состав «Крыльев Советов» одержал в Казани победу над «Рубином»

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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче молодежного первенства

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