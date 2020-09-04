НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Болгарией
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • LiveSport.ru
  • Телеканал Краснодар
  • Спорт день за днем
  • RT на русском
  • Inc-news.ru
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
Стал известен состав молодежной сборной России на отборочный матч Евро-2021 против Болгарии.В источнике
Подробнее о событии
alt

Голы Глушенкова и Дивеева помогли молодежной сборной Росии победить Болгарию

Матч ТВ 13:51
alt

Футболисты молодежной сборной России обыграли команду Болгарии в отборочном матче ЧЕ-2021

ТАСС Спорт 13:53
alt

Молодёжная сборная России обыграла Болгарию и укрепила лидерство в группе

Чемпионат 13:52
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости