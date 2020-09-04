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Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Болгарией
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Стал известен состав молодежной сборной России на отборочный матч Евро-2021 против Болгарии.В источнике
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Глушенков – лучший игрок молодежки в матче с Болгарией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

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Глушенков: сборная России настраивалась как на финал. Следующий матч — тоже финал

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Голы Глушенкова и Дивеева помогли молодежной сборной Росии победить Болгарию

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