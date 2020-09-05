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Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей
Футбол России
  • Телеканал Санкт-Петербург0:47
Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч квалификации чемпионата Европы — 2021 с командой Польши.В источнике
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