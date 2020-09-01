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Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург
Молодежная сборная России встретится на поле с Польшей
Футбол России
  • Телеканал Санкт-Петербург0:54
Польша отстает на 4 балла, но имеет игру в запасе. Сербия и Болгария отстали уже на 9 очков.В источнике
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Дивеев не поможет молодежной сборной России в игре с Польшей

Матч ТВ 09:24
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Дивеев не сыграет с Польшей U21 из-за травмы бедра. У защитника 3 гола в 7 матчах отбора к Евро-2021

Sports.ru 08:50
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Игорь Дивеев не примет участия в матче со сборной Польши из-за повреждения

Чемпионат 07:32
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