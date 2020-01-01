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«Аякс» следит за нападающим «Локомотива»
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18-летний форвард "Локомотива" Максим Турищев попал в сферу интересов "Аякса".В источнике
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«Аякс» интересуется 18-летним нападающим «Локомотива» Турищевым

Metaratings 05:19
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Молодой форвард «Локомотива» может перейти в «Аякс»

Нева Спорт 04:48
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«Аякс» следит за нападающим «Локомотива»

Soccernews.ru вчера в 18:45
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