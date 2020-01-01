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Монако — Монпелье 1:0
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Чемпионат Франции 25-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.В источнике
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