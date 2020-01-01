«Монако» хочет приобрести защитника «Краснодара» Рамиреса

Спортивный портал "Чемпионат" сообщает, что в профессиональном футбольном клубе "Монако" активно интересуются игроком позиции защитника Кристианом Рамиресом. Эквадорец в данный момент защищает цвета "Краснодара". Наиболее вероятно, что покупка футболиста будет оформлена в летний трансферный период.