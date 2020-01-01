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«Монако» хочет приобрести защитника «Краснодара» Рамиреса
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Спортивный портал "Чемпионат" сообщает, что в профессиональном футбольном клубе "Монако" активно интересуются игроком позиции защитника Кристианом Рамиресом. Эквадорец в данный момент защищает цвета "Краснодара". Наиболее вероятно, что покупка футболиста будет оформлена в летний трансферный период.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Монако» интересуется защитником «Краснодара» Рамиресом

Как стало известно «Чемпионату», «Монако» интересуется эквадорским защитником «Краснодара» Кристианом Рамиресом. Переход игрока может состояться в летнее трансферное окно. Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша».
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