Спорт-Экспресс«Монако» обыграл «Сент-Этьен» в матче лиги 1Что говорят во Франции про гол Головина за «Монако» «Монако» превзошел хозяев во всем.Спорт-ЭкспрессВстреча, прошедшая в Сент-Этьене, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.РИА НовостиУ победителей голами отметились Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Мирон Боаду, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Тимоте Колодзейчак.Матч ТВРоссийский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.РИА НовостиЧитать далееСвернутьOverbettingЕвро-футбол.руSmotrim.ruBetassistРБК спортSport24.ruСпорт-ЭкспрессFootballHDПлеймейкерФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruInc-news.ruБомбардир.руИА Красная ВеснаПодробнее о событии«Монако» одержал крупную победу над «Сент-Этьеном»Smotrim.ruвчера в 16:29«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матчеЕвро-футбол.рувчера в 15:39«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции, Головин отыграл 59 минутРИА Новостивчера в 15:30«Монако» с Головиным обыграл «Сент-Этьен» и поднялся в зону Лиги чемпионовSport24.ruвчера в 15:29«Монако» крупно обыграл «Сент-Этьен». Головин отыграл около часа, матч прерывали из-за фанатовМатч ТВвчера в 15:29«Монако» обыграл «Сент-Этьен» в матче лиги 1Спорт-Экспрессвчера в 15:50Лига 1Бомбардир.рувчера в 15:33Показать ещёОценить