Новости
Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

«Монако» обыграл «Сент-Этьен» в матче лиги 1

Что говорят во Франции про гол Головина за «Монако» «Монако» превзошел хозяев во всем.
Спорт-Экспресс
Встреча, прошедшая в Сент-Этьене, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
РИА Новости
У победителей голами отметились Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Мирон Боаду, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Тимоте Колодзейчак.
Матч ТВ
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
РИА Новости
Overbetting
Евро-футбол.ру
Smotrim.ru
Betassist
РБК спорт
Sport24.ru
Спорт-Экспресс
FootballHD
Плеймейкер
Футбол России
Bookmaker-ratings.ru
Inc-news.ru
Бомбардир.ру
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

«Монако» одержал крупную победу над «Сент-Этьеном»
Smotrim.ruвчера в 16:29
«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матче
Евро-футбол.рувчера в 15:39
«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции, Головин отыграл 59 минут
РИА Новостивчера в 15:30
«Монако» с Головиным обыграл «Сент-Этьен» и поднялся в зону Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:29
«Монако» крупно обыграл «Сент-Этьен». Головин отыграл около часа, матч прерывали из-за фанатов
Матч ТВвчера в 15:29
«Монако» обыграл «Сент-Этьен» в матче лиги 1
Спорт-Экспрессвчера в 15:50
Лига 1
Бомбардир.рувчера в 15:33
Ещё по теме

Судья приостанавливал игру «Сент-Этьен» — «Монако» на 25 минут из-за файеров на поле

Поле арены заволокло дымом, арбитр встречи Бастьен Дешепи принял решение о приостановке матча. Через 25 минут судья вернул команды на поле.
Чемпионатвчера в 15:39

«Сент-Этьен» — «Монако»: эксперты назвали фаворита матча французской Лиги 1

23 апреля состоится матч 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Сент-Этьен» — «Монако». Начало встречи — в 20:00 мск.
Betassistвчера в 07:04

Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

«Монако» в рамках 34-го тура чемпионата Франции проведет гостевой матч против «Сент-Этьена».
Спорт-Экспресс22 апреля в 13:55

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей»

«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.
REGNUM21 апреля в 03:08

Новости