НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
Sports.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.В источнике
Комментировать
Подробнее о событии
alt

«Монако» отклонил предложение «Барселоны» по Бен-Йеддеру в размере 80 миллионов

Sport24.ru 15:20 
alt

«Монако» отказался продавать Бен Йеддера в «Барселону» за 80 миллионов евро

Спорт-Экспресс 15:15
alt

СМИ: «Монако» отклонил 80-миллионное предложение «Барселоны» по Бен-Йеддеру

Sportbox.RU 14:33
Главное
Новости