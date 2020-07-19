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«Монако» подтвердил отставку Морено с поста главного тренера
Спорт-Экспресс
  • Деловое.ТВ0:32
Французский футбольный клуб «Монако» объявил об отставке главного тренера команды Роберта Морено. Об этом сообщается на сайте клуба.В источнике
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