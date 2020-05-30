НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубльФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаВ США призвали переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаГазета.Ru«Монако» поздравил Головина с 24-летиемLiveResult.Ru14LiveResult.RuSportbox.RURT на русскомSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортPravda.RuЧемпионатSports.ruВести.RuMetaratingsГЛАС.RUМатч ТВBobsoccer"Монако" поздравил российского полузащитника Александра Головина с 24-летием. На странице команды в Instagram опубликовано фото спортсмена в образе ангела.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Монако» поздравил Головина с 24-летием, представив его в образе ангелаЧемпионат 06:51«Монако» поздравил Головина с днем рождения, изобразив его ангелом с крыльямиМатч ТВ 06:12«Монако» поздравил Головина с днем рождения, изобразив его ангелом с крыльямиSportbox.RU 06:12рекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубльФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 годуФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаВ США призвали переименовать награду НХЛ в честь ОвечкинаНовости