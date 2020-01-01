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«Монако» поздравил Головина с днём рождения, сравнив его с ангелом
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Французский футбольный клуб «Монако» оригинально поздравил российского полузащитника команды Александра Головина.В источнике
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«Монако» необычно поздравил Головина с днём рождения. ФОТО

Sport.ru 05:58
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«Монако» поздравил Головина с 24-летием, представив его в образе ангела

Чемпионат 06:51
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«Монако» поздравил Головина с днем рождения, изобразив его ангелом с крыльями

Sportbox.RU 06:12
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